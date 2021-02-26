Спецкор "Страны", автор блогов "Ясно. Понятно" Олеся Медведева презентовала новую акустическую песню "Романс". Премьера видео состоялась в пятницу, 26 февраля.

Ролик опубликован на YouTube-канале Олеси Медведевой.

"Зима заканчивается... Так давайте попрощаемся с ней красиво!" - написала Медведева в Facebook.

Автором слов выступила Оксана Рудь-Медведева, музыки - Владислав Баранский, видео - Максим Басист.

"Рояль: непревзойденный Виктор Скаршевский (известный эксперт-экономист). Струнные: крутые ребята из Lord of Sounds - Николай Булах, Александра Венцева, Ольга Клименко", - сказано в описании ролика.

Напомним, "Страна" писала о том, как в декабре 2020 года Олеся Медведева презентовала свою новую песню "Город".

Также мы сообщали о другой премьере Медведевой, которая состоялась в ноябре: речь о песне "Глаза врага".