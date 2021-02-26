Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром. Уже ближайшей ночью страну накроет холодный атмосферный фронт, который сейчас навис над Польшей и Германией (карта 1). Поэтому последние зимние выходные в Украине будут с осадками.

Об этом в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дождь и местами мокрый снег. Правда, осадки будут периодическими и преимущественно небольшими. Карта 2", - предупреждает синоптик.

По ее словам, мокрый снег станет возможным, потому что за холодным фронтом распространится холодный воздух и пятничное весеннее тепло уступит место похолоданию.

"В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины предусматривается + 2... + 7 градусов, только еще завтра на юге и местами на Западе до + 6... + 9 градусов. К похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого в выходные дни могут достигать штормовых", - прогнозирует Диденко.

В Киеве последние дни февраля также обещают быть влажными с похолоданием и ветром. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, местами с мокрым снегом.

"Температура воздуха завтра снизится до + 3... + 5 градусов, а завершится февраль явной прохладцей - в воскресенье в столице ожидается +2, +3 градуса", - добавила синоптик.

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