Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что Украине нужна парламентская республика и сильное местное самоуправление, вместо диктата префектов, который заложен в анонсированных президентом Владимиром Зеленским изменениях в Конституции.

Об этом говорится в заявлении партии в пятницу, 26 февраля.

"Президент Зеленский, выступая на заседания Совета по развитию громад и территорий, рассказал о своем видении дальнейшего развития реформы децентрализации. Он подтвердил свое намерение выстраивать президентскую вертикаль префектов. Эти назначенцы должны жесткой рукой контролировать ситуацию на местах и обеспечивать унитарность государства.

Попытки реализовать такую модель "децентрализации" в истории Украины предпринимались уже неоднократно. Предшественники нынешнего президента - Виктор Янукович и Петр Порошенко тоже цеплялись за сохранение своей вертикали власти и президентского контроля над местным самоуправлением. Пытались заменить местные администрации на префектуры, чтобы все контролировать, но ни за что не отвечать. Никакого отношения к развитию громад такой подход не имеет", - говорится в сообщении.

В свою очередь ОПЗЖ заявила о несогласии с позицией, озвученной властью.

"Замена администраций префектурами, глав которых будет назначать президент, не даст реальных полномочий местному самоуправлению. Только закрепит безответственный диктат центра и неминуемо приведёт к сворачиванию, а не развитию самоуправления", - считают в политсиле.

По мнению ОПЗЖ, полноценную децентрализацию можно провести только за счет перехода к парламентской республике, а также выборов не только руководства громад, но и глав регионального самоуправления, и обеспечения возможности местного самоуправления влиять на выработку общегосударственного курса.

Напомним, 25 февраля, на заседании Совета развития общин и территорий Зеленский заявил о необходимости завершить в стране реформу децентрализации. Для этого глава государства предлагает внести изменения в Конституцию, разработать необходимые нормативно-правовые акты и принять закон о местных референдумах.

"Страна" подробно писала о том, как в итоге будут менять Конституцию по децентрализации.