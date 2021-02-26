Бывший шеф ГПУ Виктор Шокин считает, что действующий генпрокурор Ирина Венедиктова не выполнила своих законных функций в деле о возможном вмешательстве президента США (бывшего вице-президента США) Джо Байдена в его деятельность. Также он заявил, что обжалует решение суда, который признал законным закрытие против него дела Нацполицией.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Я хотел бы обратится к госпоже Вненедиктовой, так называемому генеральному прокурору: "Я не понимаю, где процессуальное руководство в этом деле? Я считаю, что она начала свою деятельность сначала в ГБР, а потому в ГПУ и все это время, не знаю почему, выполняла чьи-то указания. Не знаю чьи - украинские или заокеанские, но меня это не обходит, потому она, как генпрокурор, безусловно не выполнила своих законных функций по процессуальному руководству", - сказал Шокин.

Он также добавил, что ему очень стыдно за Министерство внутренних дел (МВД), которое комментирует решение суда до того, как оно вступило в силу.

"Я не знаю, почему суд принял такое решение. Мы не получили еще полного текста решения, но мне очень стыдно за МВД, что они начали комментировать это дело. Раньше, когда я неоднократно выигрывал суды, они этого не делали. Я вижу в этом предвзятость отдельных сотрудников МВД относительно этого дела. По этому делу было проведено только два процессуальных действия. Первое - обзор сайтов и мой допрос в качестве потерпевшего. Дело в том, что мой процессуальный статус по делу был определен следователями МВД и меня допрашивали именно как потерпевшего, а не как свидетеля. До вчерашнего дня 4-5 раз дело переносили в связи с тем, что следователь не давал материалы дела, не являлся ни он, ни прокурор. Я считаю, что эти причины - не рассматривать дело судьей, были чисто надуманными. Решение не вступило еще в силу, а МВД уже комментирует. Это очень ошибочно и странно", - заявил экс-генпрокурор.

Он также добавил, что все его ходатайства, которые он подал во время своего допроса в Нацполиции по данному делу не были выполнены, и заявил, что обжалует решение суда, который отказал в удовлетворении его жалобы о возобновлении следствия по делу Байдена.

"Обязательно обжалуем это решение, как только получим полный текст решения", - заявил Шокин.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГРБ) открыло уголовное дело по факту возможного вмешательства Джо Байдена в работу Виктора Шокина 24 февраля 2020 года. При этом, в фабуле дела имя Байдена не называлось.

После чего Печерский суд обязал Офис генпрокурора расследовать данное дело.