Нацрада по ТВ начнет проверку 4 канала. Фото: 4 канал

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ответ на обращение народного депутата Максима Бужанского пообещала проанализировать контент "4 Канала", в эфире которого телеведущий Остап Дроздов оскорбил зрителей закрытых телеканалов "112", "NewsOne" и "Zik".

Об этом говорится в ответе Нацрады, который Бужанский опубликовал в своем Телеграм-канале. 

"Нацрада изучит эфир "4 Канала" и примет решение по поводу внеплановой проверки", - написал нардеп, прикрепив соответствующий документ. 

Кроме того, он заявил, что отправил еще одно письмо с просьбой уведомить о результатах проверки телеканала. 

Ответ Нацрады Бужанскому

Пост Бужанского в Телеграме

Напомним, в феврале в эфире "4 канала" Остап Дроздов назвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбицилами", "одноклеточными" и "крысами". После чего руководство канала поддержало его

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как телеведущий Дроздов снова обозвал украинцев и что ему за это будет.

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