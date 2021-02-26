Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ответ на обращение народного депутата Максима Бужанского пообещала проанализировать контент "4 Канала", в эфире которого телеведущий Остап Дроздов оскорбил зрителей закрытых телеканалов "112", "NewsOne" и "Zik".

Об этом говорится в ответе Нацрады, который Бужанский опубликовал в своем Телеграм-канале.

"Нацрада изучит эфир "4 Канала" и примет решение по поводу внеплановой проверки", - написал нардеп, прикрепив соответствующий документ.

Кроме того, он заявил, что отправил еще одно письмо с просьбой уведомить о результатах проверки телеканала.

Напомним, в феврале в эфире "4 канала" Остап Дроздов назвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбицилами", "одноклеточными" и "крысами". После чего руководство канала поддержало его.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как телеведущий Дроздов снова обозвал украинцев и что ему за это будет.