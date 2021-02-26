Сеть микроблогов Twitter разрабатывает новую функцию Super Followers, которая поможет влиятельным аккаунтам монетизировать контент, который они публикуют на платформе.

Об этом сообщает USA Today.

Компания работает над новой функцией "Суперподписчики", которая позволит пользователям подписаться на свои любимые аккаунты в Twitter для контента, который выходит за рамки обычных твитов. Потенциально это может быть что угодно - от информационной рассылки и бонусных твитов до видеороликов или значков для обозначения вашей поддержки.

По данным The Verge, цена подписки составит 4,99 долларов. Twitter рассматривает эту функцию как способ позволить создателям и издателям получать плату непосредственно от своих подписчиков.

Кроме того, Twitter анонсировал новую функцию - "Сообщества", которая даст пользователям возможность создавать и присоединяться к группам вокруг определенных интересов и видеть больше твитов, посвященных этим темам.

Даты введения новых функций пока неизвестны. Во время презентации для аналитиков и инвесторов Twitter очертил их как "следующие шаги" по развитию платформы.

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