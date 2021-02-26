Утром в пятницу, 26 февраля, в селе Угринов, что находится в Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП. В результате столкновения шести автомобилей, погибли два человека, еще один травмирован.

Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в регионе на своей странице в Facebook.

"26 февраля в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Угринов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей", - рассказали спасатели.

"Предварительно установлено, что автомобиль Opel Combo, который ехал в направлении Львова, пытался осуществить маневр поворота налево. Позади указанной машины двигался автомобиль Renault Kangoo, который проявил невнимательность и совершил столкновение с автомобилем Opel.

В результате транспортное средство Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения и совершило столкновение с автомобилем "ВАЗ 21010", который в левой полосе ехал в сторону Ивано-Франковска. После этого авто Renault 21, которое ехало сзади в направлении Ивано-Франковска, врезалось в автомобиль "ВАЗ", - расскахали в полиции региона.

Правоохранители добавили, что в результате ДТП в Угринове погибли два человека, еще один травмирован.

"В результате аварии погибли водитель 1992 года рождения и пассажир 1994 года рождения, а также травмировалась пассажирка 1997 года рождения, у нее легкие телесные повреждения. И погибшие, и пострадавшие из автомобиля "ВАЗ", они - жители поселка Езуполь", - рассказали правоохранители.

На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Правоохранители возбудили уголовное производство, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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