Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поручил правительству организовать и запустить "Крымскую платформу", а также реализовать мероприятия по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

"Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Также президент в видеообращении по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя обратился к крымчанам, перейдя с украинского на русский язык.

"Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой! Ждем, любим, верим. Народ Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, саммит межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", призванного по замыслу украинских властей поддержать международное внимание к теме полуострова, состоится 23 августа 2021 года.

Также мы писали о том, что во время телефонных разговоров с иностранными лидерами президент Украины также обсуждает планы на будущее и приглашает присоединиться к "Крымской платформе".