В Кривом Роге 10-летний мальчик выпрыгнул из окна пятого этажа. При падении ребенок получил тяжелые травмы, за его жизнь борются медики. Инцидент произошел в Саксаганском районе города около полуночи 24 февраля. Выпавший из окна ребенок был одет в ночную пижаму. По данным ТСН, мальчик выпрыгнул в окно, убегая от пьяного отца, а тот даже этого не заметил. Когда приехала полиция, он заявил, что сын спит.

По словам соседей, мать ребенка лишили родительских прав, а отец заботится о нем, когда трезвый.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Гослекарстве заявили, что не могут запретить продажу детям "Дротаверина".

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