После того, как в сети появилась аудиозапись разговора Владислава Cуркова c Виктором Медведчуком, глава СБУ Иван Баканов заявил, что она пройдет экспертизу и исследование в стенах спецслужбы.

Об этом Иван Баканов заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть", как передает пресс-служба СБУ в сети.

Обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.

"Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе - экспертизы", - отметил Иван Баканов.

По словам главы спецслужбы, он не может разглашать дальнейшие шаги по этой записи, но как только это станет возможным - вся информация будет официально обнародована.

На этой записи датированной декабрем 2014 года речь идет о переговорах между Сурковым и Медведчуком по торговым отношениям с Крымом, а также по обмену пленными (как раз в конце 2014 года Медведчук был назначен украинскими властями уполномоченным поо мену пленными). В разговоре говорится, что идея того, чтоб Медведчук получил мандат на участие в обмене пленными, была подделан как Петром Порошенко, так и Владимиром Путиным.

Напомним, что 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о применении санкций против Виктора Медведчука и еще семи физических и 19 юридических лиц. По словам главы СБУ Ивана Баканова, это решение СНБО основывалось, в частности, и на материалах СБУ.

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