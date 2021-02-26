Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране ни одному из своих сыновей.

Об этом сообщает агентсво "БелТА".

Президент Беларуси сделал такое заявление в связи с тем, что его старший сын Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.

"И самое главное, много же вы слышите разговоров про транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко-старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко рассказал, когда и при каких условиях он готов покинуть пост президента. Он намерен проект новой конституции республики на референдум в 2022 году. Именно тогда и будет решаться вопрос того, когда он покинет свой пост.

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