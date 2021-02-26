По данным проведенных исследований, в Украине не выявили циркуляцию новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Секвенирование генома коронавируса, циркулирующего на территории Украины, сегодня не подтвердило наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения мутаций - это мы получили первые результаты образцов из клиники "Шарите", куда направляли биоматериал больных в Украине. Также на следующей неделе мы ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования, будут исследованы образцы тяжелобольных в Ивано-Франковской области и будем знать, есть ли у нас новые штаммы, которые приводят к росту случаев коронавируса", - рассказал Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко рассказал о первых жалобах после прививки от коронавируса.

Также мы сообщали, что Ляшко объявил, на какой срок обеспечивает иммунитетом вакцинация от коронавируса в Украине.