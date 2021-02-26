Телеканал "112" подал иск в Верховный суд по поводу указа Зеленского о запрете вещания

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда 25 февраля поступил иск от ООО "Телекомпания 112-ТВ" к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В документе истец оспаривает указ главы государства о применении санкций в отношении телеканала.

Об этом сообщает пресс-служба суда в сети.

"25 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", которым обжалуется указ президента Украины от 2 февраля 2021г № 43/2021" О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении суда.

Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер 9901/40/21.

В Верховном суде напомнили, что ранее к ним уже поступали исковые заявления по обжалованию указа президента Украины. Так, постановлением от 9 февраля по делу №9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков.

Помимо этого, в суде напомнили, что постановлением от 9 февраля по делу №9901/23/21 суд отказал в открытии производства по еще одному иску.

"11 февраля КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина (дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, постановлением от 16 февраля по делу № 9901/34/21 исковое заявление ООО "Новости 24 часа" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Также своим постановлением от 23 февраля суд продлил на десять дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" в деле № 9901/33/21. Речь идет об соответствущем иске от телеканал Zik, который вместе с 122 каналом и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Кроме этого, 24 февраля 2021 года поступил иск Тараса Козака (присвоен регистрационный номер 9901/39/21)", - добавили в суде.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Также мы сообщали, что в Верховный суд уже поступали иски по поводу указа Зеленского. В марте суд будет рассматривать один из них, поданный стороной, не имеющей отношения к закрытым телеканалам.