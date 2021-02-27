Ситуация на Банковой. Фото
Ситуация на Банковой. Фото "Страны"

Сегодня, 27 февраля, в полдень сторонники Сергея Стерненко собирают на Банковой новую акцию в его поддержку. Их требование - отпустить радикала на свободу. Обещают протесты и в других городах Украины. 

23 февраля Стерненко был осужден за похищение и пытки человека, он получит 7 лет 3 месяца колонии.

В тот же день возле Офиса президента прошел митинг. Он вылился в беспорядки и потасовки. Соратники толкали сотрудников Нацполиции, срывали с них шлемы и забрасывали бутылками, поджигали петарды и файеры. 

Кровопролития удалось избежать. Силовики оттеснили радикалов. Руководство МВД осудило действия националистов, атаковавших полицейских, назвав мероприятие "вакханалией насилия". 

Сегодняшнюю акцию радикалы называют бессрочной. Как она будет развиваться и чем завершится следит "Страна". Наш корреспондент находится на Банковой. Этот материал обновляется. 

Прямая трансляции акции на Банковой 27 февраля 2021

12:08  Развернули плакаты у входа в Офис президента.

12:06  Из колонок звучит клубная музыка, участники акции развернули пункт согрева и оказания медицинской помощи. Виднеются одиночные плакаты, а также флаги "Правого сектора". На площади перед зданием ОП полиция диалога, силовики также базируются во дворах.

12:02  Начинается акция в поддержку Стерненко на Банковой. Пока здесь человек 300, но люди постоянно прибывают.

11:53  Пока на митинге человек 100. Они ходят или стоят отдельными группами. 

11:44  Порошенко, чьи сторонники поддерживают акции за Стерненко, сегодня уехал в Ивано-Франковскую область и постит оттуда фотографии.

11:40  Зато много полицейских автомобилей. 

11:37  Митингующих пока очень мало.

11:35  Пока проход к Офису президента открыт.

11:24  Ситуация у Офиса президента сейчас. Пока доступ на Банковую перекрыт, вопреки обещаниям Геращенко.

11:23  Замглавы МВД Антон Геращенко вчера на "Свободе слова" заявил, что сегодня сторонников Стерненко пустят на Банковую. 

11:15 На протяжении недели после вынесения вердикта "Страна" публикует эксплюзивные материалы по делу Сергея Стерненко. Их мы предлагаем вниманию читателей:

Подробности похищения и судебного процесса над Стерненко

Похищенный Стерненко депутат рассказал детали пыток. Видео

Пистолет, симка и свидетель: Чем доказана вина Стерненко в деле о пытках депутата

За что посадили Стерненко: "Страна" публикует полный текст приговора Приморского суда Одессы

Стерненко раздора: Почему часть депутатов от "Слуги народа" захотели покинуть фракцию

11:00 Как Стерненко выносили первый приговор - обзор и анализ от Олеси Медведевой в блоге "Ясно.Понятно". 

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