Сегодня, 27 февраля, в полдень сторонники Сергея Стерненко собирают на Банковой новую акцию в его поддержку. Их требование - отпустить радикала на свободу. Обещают протесты и в других городах Украины.

23 февраля Стерненко был осужден за похищение и пытки человека, он получит 7 лет 3 месяца колонии.

В тот же день возле Офиса президента прошел митинг. Он вылился в беспорядки и потасовки. Соратники толкали сотрудников Нацполиции, срывали с них шлемы и забрасывали бутылками, поджигали петарды и файеры.

Кровопролития удалось избежать. Силовики оттеснили радикалов. Руководство МВД осудило действия националистов, атаковавших полицейских, назвав мероприятие "вакханалией насилия".

Сегодняшнюю акцию радикалы называют бессрочной. Как она будет развиваться и чем завершится следит "Страна". Наш корреспондент находится на Банковой. Этот материал обновляется.

Прямая трансляции акции на Банковой 27 февраля 2021

12:08 Развернули плакаты у входа в Офис президента.

12:06 Из колонок звучит клубная музыка, участники акции развернули пункт согрева и оказания медицинской помощи. Виднеются одиночные плакаты, а также флаги "Правого сектора". На площади перед зданием ОП полиция диалога, силовики также базируются во дворах.

12:02 Начинается акция в поддержку Стерненко на Банковой. Пока здесь человек 300, но люди постоянно прибывают.

11:53 Пока на митинге человек 100. Они ходят или стоят отдельными группами.

11:44 Порошенко, чьи сторонники поддерживают акции за Стерненко, сегодня уехал в Ивано-Франковскую область и постит оттуда фотографии.

11:40 Зато много полицейских автомобилей.

11:37 Митингующих пока очень мало.

11:35 Пока проход к Офису президента открыт.

11:24 Ситуация у Офиса президента сейчас. Пока доступ на Банковую перекрыт, вопреки обещаниям Геращенко.

11:23 Замглавы МВД Антон Геращенко вчера на "Свободе слова" заявил, что сегодня сторонников Стерненко пустят на Банковую.

11:15 На протяжении недели после вынесения вердикта "Страна" публикует эксплюзивные материалы по делу Сергея Стерненко. Их мы предлагаем вниманию читателей:

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