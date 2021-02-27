В этом году Международный женский день 8 марта выпадал на следующий понедельник, подарив украинцам дополнительный выходной день, который можно провести с близкими. Это значит, что официальные празднования среди коллег намечаются как минимум на пятницу, 5 марта.

Поэтому желаем отлично отметить праздник весны и красоты на работе, одарить вниманием всех прекрасных дам из числа коллег, отправить девушкам милые открытки с яркими весенними тюльпанчиками, розами и мимозами, а еще красивыми и добрыми пожеланиями.

Картинки и поздравления с наступающим праздником

Прийміть наші вітання зі святом 8 Березня. Нехай у домі запанують тепло і затишок. Бажаємо гарного настрою!

Пусть весна принесет каждой семье любовь и счастье, сюрпризы и улыбки, согреет теплом и вдохновит на новые эмоции и впечатления!

Вітаємо з чудовим святом весни. Від усього серця бажаємо здоров'я, щастя і любові! Нехай сонце вам світить яскраво і кожний ранок співають радісно птахи!

Этой весной желаю новых впечатлений, сказочного настроения и море комплиментов!

Нехай святковими стануть весняні дні, квіти подарують настрій та бажання мріяти!

Примите поздравления с прекрасным днем 8 Марта! Пусть теплое весеннее солнышко дарит много позитива!

Бажаю сонечка яскравого і натхнення, творчості і радості, моря квітів, справжньої любові і завжди щирих слів! Зі святом 8 Березня!

Пусть исполнятся самые заветные желания, в жизни господствуют счастье, гармония, в доме царит уют и тепло, а коллеги наполняют рабочие будни вдохновением и уважением!

Поздравления подругам

Будь здорова ты всегда,

Счастлива и весела,

Про меня не забывай,

Никогда не унывай.

Знай, что я тебя люблю,

Дружбой нашей дорожу.

Поздравляю я с весной,

Будь всегда красивой, молодой!

Милая подружка, поздравляю с праздником весны, желаю ярких красок, развития, улыбок и признания. Знай, что ты лучшая, самая мудрая и веселая девчонка, какую я знаю! Оставайся такой же всегда и позабудь о проблемах этой весной!

Подруженька моя дорогая! Пусть жизнь идет по твоему сценарию, твои мечты все исполняются, в душе царит весеннее настроение, а мужчины, как мартовские коты, окружают тебя вниманием и заботой!

Обожаемая моя, всегда оставайся позитивной и живой, красивой и зажигательной! Пусть никто во всем мире не устоит от твоего обаяния!

Приподнятого настроения, волшебства и радости, женского счастья и весеннего обновления!

Привет, подружка, как дела?

Я скучаю без тебя,

С 8 Марта поздравляю,

Очень крепко обнимаю!