В этом году Международный женский день 8 марта выпадал на следующий понедельник, подарив украинцам дополнительный выходной день, который можно провести с близкими. Это значит, что официальные празднования среди коллег намечаются как минимум на пятницу, 5 марта.
Поэтому желаем отлично отметить праздник весны и красоты на работе, одарить вниманием всех прекрасных дам из числа коллег, отправить девушкам милые открытки с яркими весенними тюльпанчиками, розами и мимозами, а еще красивыми и добрыми пожеланиями.
Картинки и поздравления с наступающим праздником
Прийміть наші вітання зі святом 8 Березня. Нехай у домі запанують тепло і затишок. Бажаємо гарного настрою!
Пусть весна принесет каждой семье любовь и счастье, сюрпризы и улыбки, согреет теплом и вдохновит на новые эмоции и впечатления!
Вітаємо з чудовим святом весни. Від усього серця бажаємо здоров'я, щастя і любові! Нехай сонце вам світить яскраво і кожний ранок співають радісно птахи!
Этой весной желаю новых впечатлений, сказочного настроения и море комплиментов!
Нехай святковими стануть весняні дні, квіти подарують настрій та бажання мріяти!
Примите поздравления с прекрасным днем 8 Марта! Пусть теплое весеннее солнышко дарит много позитива!
Бажаю сонечка яскравого і натхнення, творчості і радості, моря квітів, справжньої любові і завжди щирих слів! Зі святом 8 Березня!
Пусть исполнятся самые заветные желания, в жизни господствуют счастье, гармония, в доме царит уют и тепло, а коллеги наполняют рабочие будни вдохновением и уважением!
Поздравления подругам
Будь здорова ты всегда,
Счастлива и весела,
Про меня не забывай,
Никогда не унывай.
Знай, что я тебя люблю,
Дружбой нашей дорожу.
Поздравляю я с весной,
Будь всегда красивой, молодой!
Милая подружка, поздравляю с праздником весны, желаю ярких красок, развития, улыбок и признания. Знай, что ты лучшая, самая мудрая и веселая девчонка, какую я знаю! Оставайся такой же всегда и позабудь о проблемах этой весной!
Подруженька моя дорогая! Пусть жизнь идет по твоему сценарию, твои мечты все исполняются, в душе царит весеннее настроение, а мужчины, как мартовские коты, окружают тебя вниманием и заботой!
Обожаемая моя, всегда оставайся позитивной и живой, красивой и зажигательной! Пусть никто во всем мире не устоит от твоего обаяния!
Приподнятого настроения, волшебства и радости, женского счастья и весеннего обновления!
Привет, подружка, как дела?
Я скучаю без тебя,
С 8 Марта поздравляю,
Очень крепко обнимаю!