Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что с начала вакцинации поступило семь сообщений о побочных эффектах после получения первой дозы индийского препарата. Однако по его словам, "они несерьезные".

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас 7. Они все несерьезные", - сказал Ляшко.

Он добавил, что одно сообщение поступило в Черниговской области и еще шесть - в Черкасской.

По словам Ляшко, паниковать не стоит, потому что сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизаци предусмотрены инструкцией производителя вакцины.

По его словам, данная информация поступает в государственный экспертный центр, она анализируется и будет отслеживаться.

Ляшко о сообщениях о побочных эффектах после вакцинации - с 2:58

Напомним, в Украине от коронавируса привились уже 1 338 человек. Вчера наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (90 прививок), за весь период вакцинальной кампании - также в Черкасской области (170 прививок).

Также мы подробно рассказывали об индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.