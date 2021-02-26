В Вооруженных силах Украины ввели новый строевой шаг. Теперь военнослужащим можно поднимать ногу не на 15-20 см от земли, как было ранее, а на 10-15 см.

Об этом в Facebook сообщила служба связей с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ.

Новый строевой шаг будет применен на военном параде по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Поэтому в Отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого провели показательное занятие по методике подготовки личного состава к этому мероприятию с учетом нововведений.

"Присутствующим продемонстрировали движение старого и нового строевого шага одиночно и в составе шеренг, парадного расчета. Военнослужащие двигались со скоростью 110 шагов в минуту, а длина шага составляла 70-80 см. Основным отличием стало то, что теперь военнослужащие, которые движутся строевым шагом, поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определенных 15-20 см", - сказано в сообщении.

Напомним, в этом году на закупки вооружений для ВСУ потратят более 10 млрд гривен.

Также мы писали о том, что в Минобороны заявили, что ВСУ приблизились к стандартам НАТО после завершения первого этапа реформирования.