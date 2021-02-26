Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила, почему лишила российского оппозионера Алексея Навального статуса узника совести. Правозащитники утверждают, что провели собственное расследование и не основывают свои решения "на трендах из Twitter или на лоббировании со стороны журналистов".

Соответствующе заявление опубликовано на сайте организации.

В Amnesty заявили, что назвали Навального узником совести, "чтобы подчеркнуть несправедливый характер его задержания и несогласие с его необоснованным преследованием". Позиция организации по этому вопросу не изменилась.

Однако, как добавили в организации, в прошлом Навальный "делал замечания, которые могли быть равносильны пропаганде ненависти, представляющие собой подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде".

"После долгих размышлений мы пришли к выводу, что ошиблись в своем первоначальном определении... Сообщения о том, что на решение Amnesty повлияла клеветническая кампания российских властей, не соответствуют действительности", - добавили в организации.

Правозащитники утверждают, что не идут на поводу у журналистов или провластных активистов".

"Скорее, эти решения принимаются на основе доказательств и их тщательном изучении сотрудниками по правовым и политическим вопросам и экспертами по региональным исследованиям. Тот факт, что Amnesty International решила больше не называть Навального узником совести, не имеет никакого отношения к нашему утверждению, что Навальный был незаконно задержан и преследуется со стороны государства за осуществление своего права на свободу выражения мнений", - заявили правозащитники.

В то же время в организации призывают не связывать нынешнее дело Навального, "которое носит чисто политический характер" и их решение о лишении статуса узника совести.

"Навальный был произвольно задержан за использование своего права на свободу выражения мнения, и по этой причине мы продолжаем кампанию за его немедленное освобождение", - добавили в организации.

Напомним, Amnesty International, в январе Алексея Навального узником совести, а 23 февраля отменила свое решение по этому поводу.

Между тем Навального признали в России виновным в деле о клевете на ветерана и приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей.

"Страна" подробно рассказывала об этом деле.