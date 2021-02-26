Сегодня, 26 февраля, состоялось очередное заседание СНБО Украины. Это уже третье заседание в этом году под председательством президента Владимира Зеленского.

На заседании ввели санкции в отношении 10 бывших военных чиновников, обсудили деоккупацию Крыма и двойное гражданство госслужащих. Но в целом ничего сенсационного - в отличие от предыдущих двух Совбезов - не произошло.

То есть у Зеленского уже немного сбавляют темп по санкциям.

Следующее заседание состоится уже не через неделю, а спустя две. На нем заслушают отчет Офиса генпрокуратуры, СБУ и МИДа о состоянии дел о государственной измене и дезертирстве. Хотя должны были рассмотреть это еще сегодня.

Подводим итоги минувшего заседания.

Что принял СНБО 26 февраля

Новые санкции. СНБО принял решение ввести санкции в отношении 10 военных из высшего офицерского состава, которые в 2014 году "перешли на сторону России" или переехали туда жить. Их лишат всех званий страны. Также под санкции попадет их собственность на территории Украины.

"Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Под санкции попали:

Виталий Захарченко (бывший глава МВД);

Александр Якименко (экс-руководитель СБУ );

Денис Березовский (экс-командующий ВМС ВСУ);

Станислав Шапортов (бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК);

Сергей Нянчур (бывший прокурор Крыма);

Юрий Катовский (в прошлом генерал-майор);

Владимир Товский (в прошлом генерал-майор);

Валентин Ганжа (в прошлом генерал-майор);

Сергей Елисеев (в прошлом генерал);

Дмитрий Шакура (в прошлом контрадмирал).

В настоящее время все они находятся за пределами Украины.

Правда, Данилов сказал, что у них есть собственность на территории страны, но вряд ли она официально оформлена.

То есть, от санкций им ни холодно, ни жарко.

Двойное гражданство у чиновников. Также СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о контроле двойного гражданства у госчиновников.

По закону, чтобы пойти на госслужбу у кандидата должно быть только гражданство Украины. Но в СНБО решили подстраховаться и создать инструменты для контроля гражданства чиновников. Механизм, позволяющий определить наличие второго гражданства, должен разработать Кабмин.

Во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал украинским чиновникам выйти из второго гражданства, если оно уже есть, чтобы не иметь проблем в будущем.

Напомним, что у Зеленского давно говорят, что нужно позволить иметь двойное гражданство - за исключением такового с Россией. Эту идею многие связывали с открытием рынка земли - чтобы таким образом легализовать иностранцев как владельцев украинских черноземов.

Норма же по чиновникам выглядит как еще один инструмент контроля. В украинском законодательстве и так запрещено двойное гражданство для госслужащих. Однако это правило, когда нужно, игнорировали - живой пример тому американская гражданка Ульяна Супрун, которую так и не смогли за это даже через суд отправить в отставку.

Эта ситуация показала, что вопрос второго паспорта будет применяться политически - то есть использоваться как элемент давления на тех или иных чиновников - при этом это не значит, что госслужащие высоких рангов начнут массово сдавать свои иностранные паспорта.

К слову, отвечая на вопрос журналиста о "тройном гражданстве" Игоря Коломойского, секретарь СНБО заявил, что бизнесмен, если захочет, не сможет продвигаться по госслужбе, пока не откажется от иностранных паспортов.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - заявил Данилов, добавив, "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".

Крым. В закрытом режиме рассмотрели вопросы, связанные с аннексированным Крымом. В частности, рассмотрели проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Военная часть этой стратегии закрыта для общественности. Публичную часть пообещали презентовать через две недели.

Дела по госизмене и дезертирству. Здесь решили на следующем заседании СНБО заслушать доклад по этому поводу силовиков.

"Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан генеральной прокуратуры, СБУ, МИД по тем делам, которые являются резонансными на сегодняшний день… И все те люди, которые в свое время предали Украину,... будут наказаны", - сказал Данилов.

Отсюда выходит, что никаких решений на этом заседании не принималось. По крайней мере формально. В реальности могли, конечно, обсуждать всякое.

Что означает новое заседание СНБО?

По сравнению с предыдущими заседаниями, когда Зеленский закрывал телеканалы или накладывал санкции на Виктора Медведчука, это совещание сенсаций не принесло и все ограничилось санкциями против давно уехавших чиновников времен Януковича и ряда декларативных пока решений по Крыму и вопросам гражданства. То есть встреча была достаточно рядовой и вне контекста предыдущих заседаний особого интереса бы не вызвала.

А следующе собрание назначили вообще через две недели.

Из чего можно сделать вывод, что в данный отрезок времени основные задачи относительно политических ударов по оппонентам - выполнены. И пока взяли паузу. Но не факт, что надолго.

По Киеву накануне гуляли слухи о том, что под санкции могут попасть крупные олигархи, мэры городов и политические партии. Но, как видим, они не сбылись. И, возможно, были частью шантажа и запугивания.

По еще одной версии, которая бытует в политических кругах, накануне акций протеста в поддержку Стерненко на Банковой, намеченных на завтра, решили не делать резкие шаги, ограничившись дежурными "ура-патриотическими" решениями.

Впрочем, учитывая доступность инструмента санкций, подменяющих собой следствие и суд, их в любой момент могут применить снова. В зависимости от политической обстановки.

Кроме того, судя по ситуации с телеканалом "Перший незалежный", которому перекрыли вещание распоряжением СБУ, власти могут действовать и без всяких формальностей вроде указов президента. Не исключено, кстати, что как раз вопрос отключения нового канала на заседании СНБО рассматривался, но его решили никак не оформлять официально, а просто позвонили провайдерам и отдали устный приказ.

Другие "февральские" санкции

Предыдущие заседания СНБО были весьма скандальными.

В обоих случаях решения принимались без суда. Людям, в отношении которых ввели ограничения, не были вручены подозрения в совершении преступления.

2 февраля по итогам первого резонансного Совбеза под пятилетние санкции попал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак. "Приговор" вводили в действии во главе с президентом на основании "секретных документов", которые не видели даже члены совета (об этом потом сообщил глава парламента Дмитрий Разумов).

Власти намеками дали понять, что нашли некие доказательства тому, что подконтрольные Козаку фирмы якобы торговали углем из "ЛДНР". Что он сам опровергает и никаких доказательств этому до сих пор не предъявлено.

Но, несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы, указывающих на вину Козака, после введения санкций сходу были отключено вещание трех крупнейших оппозиционных телеканалов - 112, NewsOne, ZIK, - которые ему принадлежат.

Спустя две с половиной недели, 19 февраля, власти ввели санкции против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены Козака Натальи Лавренюк, а также других физических и юридических лиц. Им на Банковой записали срок ограничений три года, также заблокированы счета и активы.

Власть вменяет семье Медведчук-Марченко наличие расследования СБУ по финансированию ними терроризма. Как и Козак, подозреваемыми они не являются. И что это за дело никто не знает.

На следующий день, 20 февраля, Оксана Марченко записала видео, в котором сообщила о вступлении в "Оппозиционную платформу за жизнь". "Своей главной задачей вижу защиту украинского народа от "зеленого" произвола и беззакония", - сказала телеведущая.

Виктор Медведчук выступил с таким заявлением: "Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда".