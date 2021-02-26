Железный Феликс догоняет князя Невского в онлайн-голосовании о памятнике на Лубянке
Почти четверть миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на сайте мэрии Москвы "Активный гражданин" о том, чей памятник нужно поставить на Лубянской площади в Москве - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Если в первый день Александр Невский опережал Феликса Дзержинского на 10%, то сейчас разрыв между ними сократился.
Спустя сутки с небольшим у Александра Невского - 52% против 48% у Дзержинского.
Напомним, "Страна" подробно разбиралась, чей памятник появится на Лубянке и при чем тут Путин и Навальный.
Также мы писали о том, что в Кремле согласны установить на Лубянке памятник Александру Невскому вместо Железного Феликса.