В понедельник, 8 марта, украинцы получат дополнительный выходной день. Им не нужно будет выходить на работу в Международный женский день, а значит, в начале первого весеннего месяца можно распланировать трехдневный уикенд. Например, отправится в поездку или к родным с 6 по 8 марта.

Календарь выходных и праздников в марте 2021

Всего в марте 31 день: 22 рабочих и 9 выходных. Дополнительным выходным стал праздник 8 Марта, который так удачно выпал на понедельник. Помимо женского дня 8 марта начинается Масленица, поэтому можно порадовать близких вкусными блинами и сырниками, а можно взять с собой угощения и навестить друзей или родных.

Помимо этого в марте отмечают следующие праздники:

1 марта Всемирный день гражданской обороны, первый день весны и Всемирный день иммунитета

3 марта Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы

6 марта Международный день стоматолога, Вселенская родительская суббота

8 марта Международный женский день и начало Масленицы

С 8 по 14 марта Масленица или блинная неделя

9 марта День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея

13 марта День землеустроителя, Всемирный день сна

14 марта Прощенное воскресенье

15 марта День защиты прав потребителей

17 марта День святого Патрика

18 марта День налоговика

20 марта День весеннего равноденствия, Международный день счастья, День Земли

21 марта Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника

С 21 марта по 27 марта неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

22 марта Всемирный день водных ресурсов

22 марта День таксиста

23 марта Всемирный метеорологический день, День щенков

24 марта Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

24 марта Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза

25 марта Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта День Службы безопасности Украины

26 марта День Внутренних войск МВД Украины, Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

27 марта Международный день театра, начало Песаха (еврейской Пасхи)

28 марта – Час Земли.

29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта).

30 марта – День карандаша, День прогулки в парке.

Погода с 6 по 8 марта

Три дня выходных можно провести с пользой и даже позволить себе небольшую поездку к морю или в исторические города, но погода в эти выходные будет прохладной, поэтому зимнюю одежду никто не отменял.

По данным ресурса Gismeteo, с 6 по 8 марта в Киеве ожидается ночью -6 ... днем +3;

В Одессе -3 ночью и +7 днем;

В Херсоне -5 ночью, днем +5;

Во Львове ночью -4, днем +7;

В Ужгороде ночью -3, днем +8;

В Харькове ночью от -6, днем до +2;

В Днепре от -5 ночью до 4 днем;

В Донецке от -7 ночью до +2 днем;

В Луганске ночью -6, днем +2.

Ранее "Страна" писала, как украинцы празднуют блинную неделю и когда будут отмечать Прощеное воскресенье в 2021 году.

Также мы писали о том, когда в 2021 году Пасха, даты Великого поста и пасхальные выходные.