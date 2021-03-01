В понедельник, 8 марта, украинцы получат дополнительный выходной день. Им не нужно будет выходить на работу в Международный женский день, а значит, в начале первого весеннего месяца можно распланировать трехдневный уикенд. Например, отправится в поездку или к родным с 6 по 8 марта.
Календарь выходных и праздников в марте 2021
Всего в марте 31 день: 22 рабочих и 9 выходных. Дополнительным выходным стал праздник 8 Марта, который так удачно выпал на понедельник. Помимо женского дня 8 марта начинается Масленица, поэтому можно порадовать близких вкусными блинами и сырниками, а можно взять с собой угощения и навестить друзей или родных.
Помимо этого в марте отмечают следующие праздники:
- 1 марта Всемирный день гражданской обороны, первый день весны и Всемирный день иммунитета
- 3 марта Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
- 6 марта Международный день стоматолога, Вселенская родительская суббота
- 8 марта Международный женский день и начало Масленицы
- С 8 по 14 марта Масленица или блинная неделя
- 9 марта День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея
- 13 марта День землеустроителя, Всемирный день сна
- 14 марта Прощенное воскресенье
- 15 марта День защиты прав потребителей
- 17 марта День святого Патрика
- 18 марта День налоговика
- 20 марта День весеннего равноденствия, Международный день счастья, День Земли
- 21 марта Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
- С 21 марта по 27 марта неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
- 22 марта Всемирный день водных ресурсов
- 22 марта День таксиста
- 23 марта Всемирный метеорологический день, День щенков
- 24 марта Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 24 марта Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза
- 25 марта Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
- 25 марта День Службы безопасности Украины
- 26 марта День Внутренних войск МВД Украины, Фиолетовый день (День больных эпилепсией)
- 27 марта Международный день театра, начало Песаха (еврейской Пасхи)
- 28 марта – Час Земли.
- 29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта).
- 30 марта – День карандаша, День прогулки в парке.
Погода с 6 по 8 марта
Три дня выходных можно провести с пользой и даже позволить себе небольшую поездку к морю или в исторические города, но погода в эти выходные будет прохладной, поэтому зимнюю одежду никто не отменял.
По данным ресурса Gismeteo, с 6 по 8 марта в Киеве ожидается ночью -6 ... днем +3;
В Одессе -3 ночью и +7 днем;
В Херсоне -5 ночью, днем +5;
Во Львове ночью -4, днем +7;
В Ужгороде ночью -3, днем +8;
В Харькове ночью от -6, днем до +2;
В Днепре от -5 ночью до 4 днем;
В Донецке от -7 ночью до +2 днем;
В Луганске ночью -6, днем +2.
Ранее "Страна" писала, как украинцы празднуют блинную неделю и когда будут отмечать Прощеное воскресенье в 2021 году.
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