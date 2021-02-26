Вчера Евросоюз принял историческое решение - к лету в ЕС введут сертификаты вакцинации.

Они будут давать их владельцам определенные преимущества - скорее всего свободу передвижения и независимость от многих карантинных ограничений и "красных зон".

Главный вопрос тут - смогут ли такой сертификат получить украинцы, чтобы возобновить поездки в Европу.

"Страна" разбиралась, что теперь будет с безвизом и откроет ли Европа границы.

Что решили по ковид-сертификатам в Евросоюзе

В четверг ЕС провел саммит, где одной из главных тем стал коронавирус. Точнее - карантин, который Европа ввела год назад - в предыдущем марте.

Главный итог - введение сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Решение озвучила канцлер Германии Ангела Меркель. Она рассказала, что документ будет электронным и внедрят его примерно через три месяца - то есть к лету. Разработку начнут в ближайшее время.

Меркель не стала уточнять, какие преимущества этот документ даст. Но наиболее очевидно, что его владельцы смогут снова свободно перемещаться по странам Евросоюза. Сейчас пока даже граждане ЕС ограничены в передвижении - не говоря уже о гастарбайтерах и туристах из-за пределов Шенгена.

Также не исключено, что для вакцинированных в Европе будут сняты отдельные ограничения карантинного режима внутри своих государств.

Идею сертификата особенно поддержали страны юга Европы, который сильнее других регионов европейского содружества страдает от падения туризма. По их мнению, ковидные "аусвайсы" смогут вернуть былые показатели наплыва гостей в теплое время года, которое вот-вот наступит.

Важная ремарка Меркель - это заявление о новых штаммах коронавируса, от которых, возможно, придется прививаться каждый год (как с гриппом). То есть уже можно предположить, что сертификаты вакцинации будут действительны на ограниченное время и придется их регулярно продлевать.

Для украинцев данные планы Евросоюза - весьма плохая новость. И вот почему.

Когда украинцы смогут въезжать в ЕС?

Планы по сертификатам - это конец ожиданий того, что Евросоюз откроет границы для всех, и можно будет ездить туда, как и раньше.

Судя по намерениям Германии, безвиз - такой, как мы его знали - окончен. И на замену визам придут ковидные сертификаты, которые будут в лучшем случае выдаваться на год.

И здесь у жителей Украины, которые планируют путешествовать или работать в ЕС, возникает сразу несколько проблем.

Во-первых, украинская власть провалила вакцинацию и начала ее позже всех в Европе.

Пока вакцины завозятся микроскопическими партиями, которые могут охватить небольшой процент населения. И такими темпами, как сейчас, страна будет вакцинироваться порядка двух лет.

И это мы говорим только об однократном введении вакцины - то есть о двух уколах на человека. Но в Евросоюзе уже, как видим, заявляют, что прививаться придется каждый год, поскольку вирус мутирует. И тут уже совсем непонятно, сможет ли Украина выдерживать темпы ежегодной ре-вакцинации.

Во-вторых, неизвестно, какие вакцины будут признаны Евросоюзом как действенные. И войдет ли в их число, например, индийский "Ковишилд", которым начали прививать украинцев. В этом пока есть большие сомнения. Нигде в Европе он еще не применяется.

Какие могут быть варианты?

1. Можно предположить, что зеленый свет откроют для вакцин, которые приняты хотя бы в одной стране ЕС. Тогда в их число войдет, например, "Спутник V" (им уже вакцинируется Венгрия). И китайская Sinopharm (не путать с вакциной из Китая Coronavac, которую пытается купить Украина).

2. Нельзя также исключать, что к этому списку добавят США, Канаду, Британию и другие западные страны "первого мира", не входящие в ЕС, но имеющие с ним большие торговые и человеческие связи.

3. Сложнее будет, если в качестве приемлемых вакцин обозначат лишь те, которые одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Там список рекомендованных препаратов еще уже - в нем, к примеру, пока нету "Спутника" и уж тем более - "Ковишилда" (его нету, впрочем, во всех перечисленных сценариях).

Ни одной из этих вакцин Украина пока не прививается. И дальше туманных обещаний завезти в страну Pfizer или AstraZeneka дело не идет.

Также пока непонятно, будут ли сертификаты работать для тех, кто живет за пределами Евросоюза - или их введут сперва только для его граждан. Здесь весьма сложный технический момент: как Европа удостоверится, что украинцы действительно получили нужную вакцину, а не просто, к примеру, купили справку?

Поэтому есть опасение, что действие сертификатов будет распространяться пока только на граждан ЕС, которые прививаются в сертифицированных клинках.

Поэтому безвиз для украинцев даже по сертификату могут отложить еще на более поздние сроки. Но даже если это условие отбросить, то с учетом дефицита вакцин в самом Евросоюзе, украинцы еще очень долго не смогут массово провакцинироваться. А значит въезд в Европу им будет закрыт в любом случае.

И еще не факт, что данному примеру не последуют другие крупные государства, куда часто ездят жители Украины - например, Россия.

Экс-депутат Борислав Береза считает, что с введением сертификатов Украина превратится в "ковидное гетто".

"Добрый вечер, ковидное гетто. ЕС уже практически принял решение, о возможности которого я предупреждал ещё месяц назад. Теперь готовьтесь к тому, что Европа для нас закрыта. И вина за это на Зеленском, слугах, Шмыгале и всей этой камарилье. Хреновая новость. Очень".

Впрочем, в комментариях к посту Березе ответили, что скорее всего страны Европы, которые критически зависят от украинских гастарбайтеров, найдут выход и будут делать им прививки прямо по месту работы.

Это ковидный паспорт или еще нет?

Сертификат о вакцинации, который решили внедрять в ЕС - это первый крупный шаг в сторону "коронавирусных паспортов", которые обсуждаются в мире еще с прошлой весны.

Правда, под этим понятием подразумевалось нечто более глобальное - единая международная база данных о людях, у которых есть антитела к коронавирусу. Неважно - вследствие вакцинации или перенесенной болезни.

Также в эти "паспорта" предлагалось заносить данные о негативном ПЦР-тесте, что на какое-то время позволяло бы человеку перемещаться через границы.

Сам же "паспорт" был бы в электронной форме и удостоверялся бы через смартфон. И, видимо, точно так же это будет реализовано и в случае "сертификатов Меркель".

То есть пока идея, реализуемая в Евросоюзе, внедряет лишь одну сторону коронавирусных паспортов - свидетельство о вакцинации. Но начало определенно положено.

Проход в "новый мир"

Причем это начало не только неким технологическим решениям - а куда более тектоническим сдвигам. Как минимум - появлению на планете людей, у которых после укола вакциной появляется больше прав и свобод, чем у остальных.

Это прецедент в истории человечества. Хотя вакцинацию придумали давно, но впервые ее используют как инструмент контроля передвижения людей между странами и континентами. И вряд ли передвижением дело ограничится - в перспективе просматривается и разрешение на профессию, и на определенные виды досуга.

Поэтому многие расценивают решение ЕС как эпохальное.

"Я нахожу символичным, что победа в тяжелой мировой войне с вирусом приведет к появлению новых границ и, соответственно, новых средств их преодоления.

Давайте вспомним, что Первая мировая война родила массовую паспортизацию и визы. Вторая мировая породила физические стены между государствами ( Германия, Корея), сделала пересечение границы фетишем для миллиардов людей.

Победа Запада в Холодной войне стерла многие границы и сгенерировала невообразимую ранее массовую миграцию.

И вот наконец Вирусная Мировая создает новый тип невидимых границ ( где каждый человек становится подобен островному государству) и вводит виртуальный документ, позволяющий их преодолевать", - пишет журналист из Берлина Борис Фельдман.