В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 8 003 человека, общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 1 333 844.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 26 февраля пресс-службой Минздрава в Telegam-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины за сутки:

Киев - 748 случаев;

Винницкая область - 738 случаев;

Волынская область - 219 случаев;

Днепропетровская область - 421 случай;

Донецкая область - 136 случаев;

Житомирская область - 455 случаев;

Закарпатская область - 515 случаев;

Запорожская область - 120 случаев;

Ивано-Франковская область - 857 случаев;

Киевская область - 548 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 31 случай;

Львовская область - 474 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 319 случаев;

Полтавская область - 111 случаев;

Ровенская область - 133 случая;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 305 случаев;

Харьковская область - 331 случай;

Херсонская область - 32 случая;

Хмельницкая область - 262 случая;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 638 случаев;

Черниговская область - 130 случаев.

Напомним, за два дня с момента старта вакцинации от коронавируса в Украине привились уже 1 338 человек.

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