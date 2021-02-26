В шести регионах Украины число новых случаев коронавируса перевалило за полтысячи. Статистика по областям
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 8 003 человека, общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 1 333 844.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 26 февраля пресс-службой Минздрава в Telegam-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины за сутки:
Киев - 748 случаев;
Винницкая область - 738 случаев;
Волынская область - 219 случаев;
Днепропетровская область - 421 случай;
Донецкая область - 136 случаев;
Житомирская область - 455 случаев;
Закарпатская область - 515 случаев;
Запорожская область - 120 случаев;
Ивано-Франковская область - 857 случаев;
Киевская область - 548 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 31 случай;
Львовская область - 474 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 111 случаев;
Ровенская область - 133 случая;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 305 случаев;
Харьковская область - 331 случай;
Херсонская область - 32 случая;
Хмельницкая область - 262 случая;
Черкасская область - 127 случаев;
Черновицкая область - 638 случаев;
Черниговская область - 130 случаев.
Напомним, за два дня с момента старта вакцинации от коронавируса в Украине привились уже 1 338 человек.
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