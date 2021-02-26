В Украине от коронавируса привились уже 1 338 человек. Лидирует Черкасская область
В Украине по состоянию на утро пятницы, 26 февраля, сделали уже 1 338 прививок от коронавируса вакциной CoviShield, которая прибыла в страну три дня назад.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За прошлые сутки вакцину получили 1 179 человек. Вчера наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (90 прививок), за весь период вакцинальной кампании - также в Черкасской области (170 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за минувшие сутки:
Винницкая область - 20 прививок;
Волынская область - 39 прививок;
Днепропетровская область - 60 прививок;
Донецкая область - 60 прививок;
Житомирская область - 60 прививок;
Закарпатская область - 10 прививок;
Запорожская область - 50 прививок;
Ивано-Франковская область - 20 прививок;
Киевская область - 30 прививок;
Кировоградская область - 56 прививок;
Луганская область - 60 прививок;
Львовская область - 50 прививок;
Киев - 90 прививок;
Николаевская область - 70 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Полтавская область - 70 прививок;
Ровенская область - 20 прививок;
Сумская область - 20 прививок;
Тернопольская область - 90 прививок;
Харьковская область - 20 прививок;
Херсонская область - 20 прививок;
Хмельницкая область - 10 прививок;
Черкасская область - 90 прививок;
Черновицкая область - 54 прививки;
Черниговская область - 50 прививок.
Напомним, глава МОЗ Степанов пообещал, что Украина получит еще 1,5 млн доз вакцины до конца следующего месяца.
Также мы писали о том, какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.