В Украине по состоянию на утро пятницы, 26 февраля, сделали уже 1 338 прививок от коронавируса вакциной CoviShield, которая прибыла в страну три дня назад.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За прошлые сутки вакцину получили 1 179 человек. Вчера наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (90 прививок), за весь период вакцинальной кампании - также в Черкасской области (170 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за минувшие сутки:

Винницкая область - 20 прививок;

Волынская область - 39 прививок;

Днепропетровская область - 60 прививок;

Донецкая область - 60 прививок;

Житомирская область - 60 прививок;

Закарпатская область - 10 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область - 20 прививок;

Киевская область - 30 прививок;

Кировоградская область - 56 прививок;

Луганская область - 60 прививок;

Львовская область - 50 прививок;

Киев - 90 прививок;

Николаевская область - 70 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 20 прививок;

Сумская область - 20 прививок;

Тернопольская область - 90 прививок;

Харьковская область - 20 прививок;

Херсонская область - 20 прививок;

Хмельницкая область - 10 прививок;

Черкасская область - 90 прививок;

Черновицкая область - 54 прививки;

Черниговская область - 50 прививок.

Напомним, глава МОЗ Степанов пообещал, что Украина получит еще 1,5 млн доз вакцины до конца следующего месяца.

Также мы писали о том, какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.