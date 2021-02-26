После участившихся среди украинских подростков попыток покончить с собой, наглотавшись таблеток, Государственная служба по лечебным средствам и контролю за наркотиками заявила, что лица, не достигшие 14 лет, имеют право самостоятельно покупать препарат "Дротаверин" для домашней аптечки.

Об этом со ссылкой на ответ ведомства сообщают "Украинские новости".

"Лицензионные условия не содержат норм относительно возрастных ограничений для отпуска лекарств", - заявили в пресс-службе Гослекарств.

Так же чиновники уверили, что дети могут свободно совершать мелкие покупки медикаментов.

"Согласно статье 31 Гражданского кодекса физлицо, которое не достигло 14 лет, имеет право, в частности, самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Сделка считается мелкой и бытовой, если она удовлетворяет бытовые нужды лица, соответствует его физическому, духовному или социальному развитию и касается предмета, который имеет невысокую стоимость", - пояснили в Госслужбе.

По данным ведомства, согласно приказу Министерства здравоохранения, "Дротаверин" отпускается в аптеках без рецепта.

Также существует протокол провизора при отпуске безрецептурных препаратов. В частности, он определяет, что медпрепарат "Дротаверин" рекомендован для формирования домашней аптечки первой помощи.

Вместе с тем, Гослекарства получили обращение Национальной полиции о необходимости решения проблемы с продажей "Дротаверина", поскольку у правоохранителей нет полномочий запретить продажу лекарств.

Напомним, 16 февраля семиклассницы из лицея в Боярке приняли "Дротаверин". После этого одна из них умерла, а вторая попала в больницу.

Также мы писали о том, что подобный случай произошел в Умани. Там 17 февраля восьмиклассницы местной школы отравились теми же таблетками, что и школьницы в Боярке.

Кроме этого и в Донецкой области девочка наглоталась таблеток.