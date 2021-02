Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's создала специальное секретное разведывательное подразделение, которое собирает информарцию о сотрудниках, требующих повышения зарплаты. Компания считает таких работников угрозой своей безопасности и вот уже несколько лет шпионит за ними.

Об этом говорится в расследовании журналистов издания Vice.

Движение сотрудников McDonald's, которые требуют повышения зарплаты, называется Fight for $15. Журналисты утверждают, что группа специалистов-разведчиков в Чикаго и Лондоне следит за его деятельностью по всему миру. Они выясняют, какие работники McDonald's являются активистами, с кем они контактируют, чтобы организовывать забастовки или создать локальные профессиональные объединения.



По данным журналистов, движение под названием Fight for $15, существует с 2012 года. В частности, его участники добиваются от американских властей и бизнеса повышения минимальной зарплаты, которая уже более десяти лет держится на уровне 7,25 доллара в час. Fight for $15 привело к тому, что американский Конгресс с высокой вероятностью действительно вскоре утвердит федеральную минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час. В то же время в ряде штатов, например, в Калифорнии, Нью-Йорке, Массачусетсе, Иллинойсе и Мэриленде - местные власти уже пошли навстречу этим требованиям.

Руководство McDonald's отказывается от переговоров с активистами, заявляя, что те формально работают на франшизу компании и не являются ее сотрудниками.

"McDonald's никогда не использовал поддельные аккаунты в социальных сетях для активного сбора информации, включая о трудовой деятельности", - заявил представитель McDonald's Джесс Левин, добавив, что материалы расследования Vice "являются абсолютно ложными".

В то же время Левин подтвердил, что в McDonald's действительно есть команда, "которая сосредоточена на выявлении любых потенциальных угроз безопасности, которые могут нанести вред нашему персоналу, франчайзам и клиентам в почти 40 тысячах населенных пунктах по всему миру, где мы работаем".

