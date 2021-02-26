По состоянию на утро пятницы, 26 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 003 человека.

Напомним, что вчера, 25 февраля, в стране было выявлено 8 147 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших сократилось на 144 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 333 844 человека. Выздоровели за последние сутки 4 244 человека (с начала эпидемии - 1 163 555 человек - Ред.).

Умерло за сутки 146 пациентов (с начала эпидемии - 25 742 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 762 человека. Среди новых зараженных 475 детей и 312 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (857 человек), Киевской области (548), Винницкой области (738), Черновицкой области (638) и Закарпатской области (515).

В Киеве за сутки выявили 748 новых зараженных.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава рассказал, когда Украина получит вакцину Pfizer.

Также мы рассказывали, что какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.