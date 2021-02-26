Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о первых шагах вакцинации в стране и пояснил, когда в Украину начнет поступать препарат компании Pfizer.

Степанов считает, что ни одна страна в мире не может себе позволить вакцинироваться вакциной только одного производителя.

Об этом министр здравохранения рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Мощностей ни одного производителя вакцин не хватит для всех. Сейчас вы видите, что происходит - Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире не было никогда", - заявил Максим Степанов.

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Он также пообещал, что Украина получит и вакцины Pfizer.

"Мы тоже получим Pfizer, мы тоже получим другие вакцины. Более того, эта вакцинация не просто первый этап. Потом будет вторая волна вакцинации. Ни для кого не секрет, что через полгода надо делать еще одну прививку. Теми же препаратами Moderna и Pfizer, или другими вакцинами", - добавил министр.

По его словам Украина готова к получению вакцины от коронавируса Pfizer, для хранения которой требуются спецхолодильники, поддерживающие температуру в пределах минус 60-80 градусов.

"У нас заключен соответствующий договор на мощности с коммерческими структурами, которые в состоянии - на сегодняшний день, что у нас заключено, - 300 тысяч доз вакцин в неделю. Согласно договору, они принимают с самолета, сохраняют на центральном складе и делают полную развозку в регионы", - рассказал Максим Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за первые полчаса вакцинации от Covid-19 привили 30 медиков.