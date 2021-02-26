В ночь на 26 февраля, ВВС США нанесли массированный авиаудар по военным объектам Ирана в Сирии. Атака была санкционирована президентом США Джо Байденом.

Глава Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, заявил, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.

Об этом передает пресс-служба минобороны США.

"Мы уверены, что атакованная цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое ранее нанесло удары в Ираке. Мы очень осторожны в своем подходе, - заявил Ллойд Остин. - Мы позволили и поощрили иракцев получить для нас разведданные, и это очень помогло нам в уточнении цели".

Глава Пентангона так же добавил, что гордится военными.

"Позвольте мне сказать, что я очень горжусь мужчинами и женщинами в наших вооруженных силах, которые приняли участие в операции. Как и следовало ожидать, они действовали очень профессионально, и мы благодарны за их службу", - сказал Остин.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что были уничтожены несколько важных объектов.

По его словам, в результате ударов были ликвидированы несколько зданий, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, которые использовались рядом проиранских групп боевиков, в том числе Кайтиб Хезболла и Кайтиб Сайид аль-Шухада.

Ранее "Страна" сообщала, что ООН обвинила Иран в утаивании информации про атаку на лайнер МАУ.