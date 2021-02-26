Вчера, 25 февраля, два украинских клуба - "Шахтер" и "Динамо" - выиграли свои ответные матчи и вышли в 1/8 Лиги Европы. С этого этапа УЕФА уже не будет разводить команды из одной страны и есть теоретическая возможность, что "горняки" и "бело-синие" могут дойти до финала престижного турнира.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил обе команды с успехом и пожелал им очного противостояния в битве за трофей. Свои пожелания глава державы обнародовал в сети.

"Искренне поздравляю киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята!

И желаю встретиться в финале!", - написал президент.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры не верили в выход "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

Так же мы рассказывали, что "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы, не пропустив ни одного мяча от "Маккаби".