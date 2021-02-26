К Земле на рекордной скорости приближается астероид 231937 (2001 FO32), который подойдет на минимально близкое расстояние в день весеннего равноденствия.

Ученые представили в Ютуб анимированную карту его приближения.

По оценкам астрономов, небесное тело по размеру сопоставимо с калифорнийским мостом Золотые Ворота. Диаметр астероида оценивается в диапазоне от 0,8 до 1,7 км. Он приблизится к Земле на расстояние 2 миллиона километров в 18:03 по Киеву 21 марта.

Хотя 231937 (2001 FO32) считается потенциально опасным, но ученые уверяют, что угрозы нашей планете он не несет. Уникальность мартовского астероида заключается в том, что он станет самым крупным и самым быстрым в 2021 году. Скорость, с которой движется астероид, составляет рекордные 124 тысяч километров в час.

Как писала "Страна", 17 февраля мимо Земле пролетел астероид BS3 шириной 110 метров.

Мы также сообщали, что 22 февраля к Земле приблизились сразу три астероида.