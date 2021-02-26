Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в период его руководства СБУ осужденный за похищение и пытки человека радикал Стерненко не был агентом спецслужбы.

Об этом Баканов сказал 25 февраля в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ... возможно ли, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Я вынужден дать ответ: господин Стерненко при моей каденции не был агентом СБУ и его нет в учетных данных СБУ как агента", - заверил Баканов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, за что дали срок Стерненко по делу о похищении.

Несмотря на то, что, как говорит Баканов, радикал не является агентом, его жизнью и здоровьем после приговора обеспокоилась целая группа народных депутатов.