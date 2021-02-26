Власти Киргизии подали в суд на детскую писательницу Алтын Капалову. Ее обвиняют в том, что она дала своим трем детям - сыновьям и дочери - матчество вместо отчества.

Об этом Капалова рассказала в своем Фейсбуке.

По словам 37-летней женщины, за последний год она была "атакована государственными каналами за проведение феминистской выставки, пережила мощнейшую кибертравлю, которую поддерживали политики, была задержана милицией за участие в мирном марше и получила травмы во время задержания".

А вишенкой на торте в преследованиях ее государством Капалова назвала подачу иска в суд за то, что она дала детям матчество.

"Дорогое государство, у тебя что,других дел не осталось? Ты не хочешь заняться образованием моих сыновей-школьников? Ты не хочешь заняться дошкольным образованием моей дочери? Ты не хочешь заняться их здоровьем? Ты не хочешь заняться их физическим и духовным развитием? Тебе больше нечего делать, как придраться к их фамилии и матчеству? Почему я, их мама, которая совершенно одна, не прося ни у тебя или у кого-то другого помощи, воспитывает своих детей, не могу дать им свою фамилию и имя?" - возмутилась женщина в посте.

Капалова считает, что государство должно "вписать в закон, что мамы имеют такие же права, как и отцы, что дети могут носить двойные, тройные фамилии или имя и фамилию мамы".

В более поздней записи женщина рассказала, как придумала отчество для своей дочери, когда ее отец отказался от нее. В качестве основы для отчества девочки использовался творческий псевдоним Капаловой - Алтын Аман.

"Отчество из космоса и своей головы, значит, можно брать, а имя единственной родительницы нет. Какая же абсурдная система", - резюмировала Капалова.

Год назад "Страна" сообщала о регистрации в украинской Раде законопроекта, позволяющего отказываться от отчества или менять его на другое или вообще на матчество.

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