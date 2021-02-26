Коронавирус: почему произошел февральский антирекорд?

Стоило в Украине начаться вакцинации, как вчера был установлен антирекорд последних недель по количеству новых больных. Все уже привыкли к показателям в 2-4 тысячи и расслабились – а тут внезапный рост сразу до восьми тысяч.

Учитывая то, как Минздрав манипулирует со статистикой всю зиму, многие решили, что и в данном случае речь идет о манипуляции: мол, вакцинация началась – теперь нужен стимул, чтобы убедить людей вакцинироваться. И похоже, что такое мнение небезосновательно, поскольку вчера был февральский рекорд не только по количеству новых больных, но и по количеству сделанных тестов.

Однако, даже если речь идет о манипуляциях, бить тревогу по поводу ситуации с эпидемией все же стоит: даже согласно официальным данным больницы Ивано-Франковской области заполнены больше, чем на 100%, а это уже катастрофа, которой не случалось до сих пор ни разу.

И надеяться на то, что все ограничится одним регионом, оснований нет: прошлой весной тоже все начиналось с Западной Украины, а потом кризисные ситуации происходили и в остальных регионах – в частности, в Харьковской и Одесской областях. Да и на сегодняшний день вырисовывается весьма неприятная ситуация в Винницкой области, которая даже не граничит с Ивано-Франковской.

Так что вакцинация все-таки нужна. Но менять отношение к ней нужно не только страхом перед коронавирусом, а и внятной информационной политикой, которая разъяснила бы людям все преимущества и риски прививки "Ковишилдом". Это уже поняли все, и только до Минздрава такая мысль никак не дойдет.

Учебная тревога: кто и зачем решил заблокировать 426 сайтов?

История с приказом заблокировать Телеграм-каналы вчера получила неожиданное продолжение: вчера стало известно о решении следственного судьи Голосеевского района заблокировать сразу 426 интернет-сайтов. Неожиданной была не схема блокировки – она оказалась точно такой же, как и в ситуации с Телеграм-каналами, – а сам список сайтов.

По какому принципу он составлялся, так никто и не понял. Поскольку в нем оказалось что угодно – от респектабельного российского экономического издания "РБК" и популярного винницкого портала до совсем не работающих пустых площадок, выставленных на продажу.

Такой необъяснимый перечень логично привел к предположению, что власть отрабатывает схему блокировки более серьезных интернет-изданий. Однако потом произошло еще более неординарное событие: замглавы МВД Антон Геращенко от имени МВД и Офиса генпрокурора объявил, что эти две структуры в данной ситуации не при делах и что они обжалуют решение Голосеевского суда. Наконец, к вечеру тот же Геращенко объявил, что следствие, в обеспечение которого было принято решение о блокировке сайтов, уже закрыто, а значит – и решение суда больше не актуально.

Так что массовая зачистка украинского интернет-пространства не состоялась. Однако вопрос "что это было?" так и повис в воздухе. Поскольку очевидно, что никакой следственный судья районного суда не возьмет на себя смелость закрывать по всей стране четыре сотни сайтов (пусть даже большинство из них никому не интересны).

Кроме того, вызывает вопросы тот факт, что в заявлении заявителя фигурировал один список сайтов, а в решении судьи оказался другой, значительно расширенный. И очевидно, что "РБК" и другие интернет-издания туда добавил не сам судья.

Так что попытка отработать схему закрытия сайтов все-таки была, вопрос только в том – чья. Если (судя по реакции) это были не МВД и ОГП, то логично предположить, что речь может идти об СБУ. Спецслужба эту тему пока никак не прокомментировала.

Зачем Шария объявили в розыск по Украине

Сама же СБУ вчера объявила в розыск лидера Партии Шария Анатолия Шария. Сделано это было после того, как Шария повторно вызвали на допрос, а тот, естественно, не явился, так как с 2012 года живет в ЕС, где получил статус беженца.

В спецслужбе, безусловно, это знали и на его прибытие не рассчитывали. А преследовали другую цель - получить повод объявить его в розыск. Сначала во всеукраинский, а потом и в международный. Последний нужен для того, чтоб запустить в Украине механизм заочного осуждения.

Однако данная схема пока выглядит, как сказал адвокат Шария Валентин Рыбин, заведомо проигрышной.

Подозрение было предъявлено Шарию по чисто политической статье - государственная измена. По такой статье Интерпол в подавляющем большинстве случаев отказывается объявлять людей в розыск. Тем более, когда речь идет о человеке, получившем в ЕС статус беженца.

Видимо, именно с учетом такой перспективы (и по Шарию, и по многим другим лицам, которые находятся сейчас за границей и их не могут достать украинские силовики) и был принят в первом чтении (а теперь идет на чтение второе) законопроект об ускорении процесса заочного осуждения. Согласно этому документу, для старта "заочки" не нужно будет объявлять человека в международный розыск. Достаточно всеукраинского.

Зеленский, НАТО и шутка о ПДЧ

В последнее время в СМИ часто обсуждаются перспективы телефонных переговоров президентов Украины и США. Но пока с Зеленским говорят другие люди. Например - генеральный секретарь НАТО. Впрочем, Владимир Зеленский не зря провел значительную часть карьеры в Клубе веселых и находчивых: он быстро нашелся и сказал шутку, после которой все остались веселы и довольны.

Йенс Столтенберг так и написал в "Твиттере": "Хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским". И объяснил, что с украинским президентом обсудили "важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе", а также "укрепление тесного партнерства".

А теперь о шутке: Зеленский в своем твите по итогам телефонного разговора сообщил, что ближайшая цель Украины – получение плана действий по членству в НАТО. То есть того самого ПДЧ, в котором Украине отказали в 2008-м и о котором Альянс ни разу не заикнулся за весь период правления Петра Порошенко – несмотря на всю его евроатлантическую агитацию.

Столтенберг, видимо, понял, что это шутка, и комментировать ее не стал. По крайней мере, ни он сам, ни Зеленский не сообщили, каким был ответ генсека НАТО. Хотя твит украинского президента сформулирован таким образом, что из него вообще непонятно – говорил Зеленский о ПДЧ Столтенбергу или это просто его собственный вывод из проведенной беседы.

На последнюю мысль наталкивает тот факт, что украинский президент сообщил, будто генсек НАТО заявил: двери Альянса для Украины открыты, – в то время как сам Столтенберг ни о каких дверях не вспомнил, а сказал только об укреплении тесного партнерства.

Армения: армия против Пашиняна

В Армении началось новое обострение внутриполитической ситуации. Вчера утром армейский генштаб выпустил заявление, в котором потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и его правительства, которые больше не способны "принимать адекватные решения в нынешний судьбоносный момент".

Пашинян в ответ заявил об угрозе военного переворота и уволил начальника генштаба Оника Гаспаряна, после чего на улицы Еревана вышли противники действующей власти. Однако и премьеру удалось собрать своих сторонников, на митинге которых он уже был спокойнее, заявив, что нет ни угрозы переворота, ни внутренних врагов.

После этого была небольшая стычка между сторонниками и противниками Пашиняна. На этом ситуация вчера завершилась, так и не дав ответа на вопрос, каким будет ее итог. Премьер пытается спустить ситуацию на тормозах, показав, что ничего серьезного не происходит. Но на самом деле все серьезнее, чем декларирует нынешняя армянская власть.

Непосредственным поводом для заявления военных и последующего обострения стало увольнение зама начальника генштаба Тирана Хачатряна, который нелицеприятно высказался по поводу некоторых заявлений премьера. Однако это именно повод, поскольку причина лежит куда глубже - огромным недовольством, которое вызрело в армянском обществе после поражения в войне в Карабахе.

Каким будет итог противостояния, сказать сложно. С одной стороны, позиции Пашиняна в последнее время значительно ослабли. Многие в Армении считают его азербайджанским шпионом, который призван сдать все позиции врагу. Масла в огонь подлил тот факт, что единственным иностранным государством, высказавшимся вчера в поддержку армянского премьера, оказалась Турция – главный покровитель Азербайджана.

С другой стороны, вряд ли свержение Пашиняна путем переворота признают иностранные государства и маленькая страна, зажатая со всех сторон недружественными соседями, может оказаться в полной изоляции.

Поэтому цели оппозиции сейчас не немедленный захват власти, а принуждение Пашиняна, который контролирует большинство парламента, к объявлению досрочных выборов, чтоб убрать его легитимным путем.

А значит противостояние может не завершиться за день-два, а перейдет в позиционную фазу - до тех пор, пока премьер не примет решения.