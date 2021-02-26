Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung проанализировала причины разочарования украинцев в президенте Владимире Зеленском. По мнению издания, причина кроется в том, что глава государства продолжает курс всех предыдущих постсоветских режимов.

Материал о Зеленском появился на сайте Süddeutsche Zeitung 25 февраля.

Редко когда президент в Украине падал в глазах электората так быстро и так резко, как Зеленский, пишет газета. Менее чем через два года после его триумфальной победы над Петром Порошенко опросы показывают, что только пятая часть украинцев проголосовала бы за Зеленского в первом туре. А половина респондентов хотят, чтобы он немедленно ушел в отставку и провел досрочные президентские выборы. В издании считают, что это должно дать Западу пищу для размышлений.

Газета называет быстрое разочарование в своих политиках отличительной чертой украинских реалий. В 2019 году многие украинцы поверили в обещание бывшего комика Зеленского, что он быстро положит конец войне на востоке. Как и ожидали многие, наступило разочарование.

Основная причина падения доверия к Зеленскому - его нежелание проводить настоящие реформы, полагают журналисты газеты. Зеленский встроился в постсоветскую систему правления и закрывает глаза на коррупцию и беззаконие в обмен на то, что он и его аппарат в значительной степени сохраняют контроль над положением в стране.

В издании заметили, что государству нужны независимые институты - и они не появились при Зеленском. Напротив, в 2020 году он де-факто подчинил себе ранее почти независимый центральный банк и генеральную прокуратуру. Практически все "реформаторы" были уволены. А СБУ, коррумпированные суды, комитеты по отбору и увольнению судей - все это осталось нетронутым.

Теперь президент еще хочет подчинить НАБУ, так как оно расследует дела нескольких сотрудников Зеленского.

"Если из Украины не были выведены миллиарды, стране не потребовались бы миллиардные кредиты Запада. Международный валютный фонд теперь отказался предоставить Зеленскому деньги, пока он дает пустые обещания реформ", - пишет газета.

Президент отреагировал на падение своего рейтинга, создав рабочие группы: они должны быстро разработать законы, чтобы доказать стремление Зеленского к реформам. То же самое он сделал перед парламентскими выборами 2019 года, но ничего не было реализовано.

Скромный список достижений Зеленского не является секретом и для Европы. Только недавно Европарламент издал безжалостную резолюцию по Украине. Нового президента США Джо Байдена обещания Зеленского тоже вряд ли впечатлят.

"Но будет ли какая-то польза, если новый президент США окажет давление на Киев? Скорее всего нет. Есть много оснований полагать, что годы Зеленского окажутся для Украины такими же потерянными, как и годы его предшественника Порошенко", - резюмировали в газете.

Напомним, Süddeutsche Zeitung - то самое издание, которое в 2016 году опубликовало сенсацию о панамских оффшорах Порошенко.

Ранее "Страна" приводила резолюцию Европарламента по Украине, упомянутую в статье о Зеленском.