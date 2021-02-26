Российские дипломаты вынуждены были покинуть Северную Корею на самодельной дрезине из-за прерванного вследствие пандемии коронавируса сообщения между странами. Сотрудники дипмиссии с семьями соорудили тележку, чтобы вывезти пожитки на родину.

Фото и видео переезда опубликовано в Телеграм-канале МИД РФ.

Большую часть пути до границы дипломаты и их близкие преодолели на поезде и автобусе, однако из приграничной зоны пришлось идти до России пешком. Вот дипломаты и соорудили тележку, на которую погрузили детей и вещи.

"Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин", - рассказали в МИД.

После пересечения границы на погранстанции Хасан сотрудников посольства встретил автобус, который отвез людей в аэропорт Владивостока.

Летом "Страна" сообщала, что Россия выслала австрийского дипломата.

Мы также писали, что в начале февраля Россия выслала дипломатов трех европейских стран за участие в протестах за Навального.