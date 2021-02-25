Мировые расходы на оборону по итогам прошлого года выросли на 3,9% по сравнению с 2019 годом несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного института стратегических исследований.

Всего по итогам 2020 года мировые расходы на оборону составили 1,83 триллиона долларов США.

Больше всего на оборону в прошлом году потратили Соединенные Штаты - 40,3% от мировых расходов, или 738 миллиардов долларов. На втором месте находится Китай - 10,6% от мировых расходов, или 193,3 миллиарда долларов.

Средние оборонные расходы среди европейских стран-членов НАТО в течение последних шести лет неуклонно росли с 1,25% ВВП в 2014 году до 1,52% в 2019 году. Однако уже в 2020 году они резко подскочили до 1,64% ВВП. Сумма до сих пор остается меньше нормы Альянса уровне в 2% ВВП.

Отмечается, что несмотря на существенный рост расходов на оборону с 2018 года, ожидается, что в этом году этот рост будет замедляться из-за выравнивания оборонных бюджетов в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Трамп в оборонном бюджете США на 2020 год внес санкции против "Северного потока-2" и 300 млн для Украины.

О значительном повышении расходов на оборону еще в 2018 году отмечал Трамп.