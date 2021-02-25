Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля собирает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает в Фейсбуке Офис президента.

"В пятницу, 26 февраля 2021, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", – говорится в записи.

Организацию заседания возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально", – сказано в Фейсбуке ОП.

Как писала "Страна", после заседания 19 февраля Данилов заявил, что новое собрание членов органа состоится в ближайшую неделю-две. На нем тоже будут рассматривать санкции.

Мы также писали, что 22 февраля Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время.