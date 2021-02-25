Прокуратура приговорила к 7 годам лишения свободы женщину, которая в феврале прошлого года ударила ножом своего сожителя. Пострадавший умер на месте от полученных ранений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Прокурорами Киево-Святошинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение 53-летней жительницы с. Катюжанка, которая убила своего сожителя (ч.1 ст.115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в феврале прошлого года между гражданскими супругами возник очередной конфликт. Женщина схватила кухонный нож и нанесла 34-летнему возлюбленному удар в область грудной клетки, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.

"Вину подсудимой полностью доказана стороной обвинения. По решению Обуховского районного суда злоумышленница приговорена к 7 годам лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что после того как женщина зарезала своего сожителя, она, пытаясь покончить с собой, порезала себе запястья и прикладывала нож к груди. По приезду на место инцидента, правоохранители оказали первую помощь пострадавшей и остановили кровотечение.

Также напомним, что в Кривом Роге женщина на ходу зарезала водителя авто, который был ее сожителем. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.