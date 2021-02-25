В прошлом году вступил в силу комплексный документ, очерчивающий процедурные вопросы банкротства.

В связи с этим специалисты министерства юстиции разъяснили, какие долги не подлежат реструктуризации.

Кодекс по процедурам банкротства содержит рациональные новеллы и ответы на актуальные вопросы. В частности, документ описывает принципиально новую для нашего государства процедуру восстановления платежеспособности физических лиц.

Банковские кредиты, ипотека, платежи за коммунальные услуги, налоги - неисчерпаемый список денежных обязательств, которые могут стать поводом для начала процедуры банкротства. Однако прежде чем подать заявление для открытия производства по делу о неплатежеспособности, стоит помнить, какие долги не подлежат реструктуризации. Речь идет о задолженности:

- по уплате алиментов;

- относительно возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица;

- по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и по уплате прочих обязательных платежей на общеобязательное государственное социальное страхование.

Вместе с тем налоговый долг, возникший в течение трех лет до дня постановления определения об открытии производства по делу о неплатежеспособности гражданина, признается безнадежным и списывается в процедуре реструктуризации долгов физического лица.

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