В Черное море вошла группа кораблей НАТО для совместных учений с Украиной
Вторая постоянная группа кораблей НАТО по противоминной борьбе (SNMCMG2) 25 февраля вошла в акваторию Черного моря в рамках первого в этом году развертывания там сил альянса. К ней присоединились болгарские и румынские минные корабли.
Об этом сообщается на сайте военного блока.
В Черном море SNMCMG2 вместе с турецким флагманом Sokullu Mehmet Pasa, фрегатом BGS Priboy (Болгария) и тральщиками ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция) примет участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе "Посейдон". Также она проведет учения с ВМС Украины.
Помимо учений, группа НАТО также посетит порты Констанцы (Румыния) и Одессы.
Кроме того, в Черном море группа также проведет патрулирование в международных водах, чтобы повысить осведомленность НАТО о морской обстановке у союзников и региональных партнеров.
В НАТО отметили, что развертывание SNMCMG2 в Черном море будет способствовать достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия.
"Используя преимущества нашей деятельности в Черном море, такой как многонациональные учения, посещения портов и патрулирование, развертывание SNMCMG2 важно для достижения взаимопонимания, взаимодействия и доверия с нашими союзниками и партнерами", - сказал командующий SNMCMG2 капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.
Ранее "Страна" сообщала, что США займутся модернизированием украинских военно-морских баз под Николаевом, чтобы туда заходили корабли НАТО.
Мы также рассказывали, что в январе два ракетных эсминца и транспорт Шестого флота США одновременно находились в Черном море.