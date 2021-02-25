Вторая постоянная группа кораблей НАТО по противоминной борьбе (SNMCMG2) 25 февраля вошла в акваторию Черного моря в рамках первого в этом году развертывания там сил альянса. К ней присоединились болгарские и румынские минные корабли.

Об этом сообщается на сайте военного блока.

В Черном море SNMCMG2 вместе с турецким флагманом Sokullu Mehmet Pasa, фрегатом BGS Priboy (Болгария) и тральщиками ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция) примет участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе "Посейдон". Также она проведет учения с ВМС Украины.

Помимо учений, группа НАТО также посетит порты Констанцы (Румыния) и Одессы.

Кроме того, в Черном море группа также проведет патрулирование в международных водах, чтобы повысить осведомленность НАТО о морской обстановке у союзников и региональных партнеров.

В НАТО отметили, что развертывание SNMCMG2 в Черном море будет способствовать достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия.

"Используя преимущества нашей деятельности в Черном море, такой как многонациональные учения, посещения портов и патрулирование, развертывание SNMCMG2 важно для достижения взаимопонимания, взаимодействия и доверия с нашими союзниками и партнерами", - сказал командующий SNMCMG2 капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.

Ранее "Страна" сообщала, что США займутся модернизированием украинских военно-морских баз под Николаевом, чтобы туда заходили корабли НАТО.

Мы также рассказывали, что в январе два ракетных эсминца и транспорт Шестого флота США одновременно находились в Черном море.