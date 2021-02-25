Минфин в приказе от 31 декабря 2020 года №847 прописал порядок заполнения реквизита "Призначення платежу" расчетных документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, платежей на бюджетные счета и/или ЕСВ на небюджетные счета, а также на единый счет (то есть обновлены нормы действующего Порядка № 666).

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

В частности, уточнено, что при заполнении полей не допускаются пропуски (пробелы) между цифрами и служебными знаками, между словами и служебными знаками.

В п.3 обновленного порядка №666 будут приводиться примеры заполнения поля "Призначення платежу" в расчетном документе во время уплаты налогов, сборов, платежей в бюджет.

Появился пример заполнения реквизита "Призначення платежу" в случае уплаты средств в счет налогового долга предприятием.

Предусмотрено, что уплата налога, сбора, платежа, ЕСВ осуществляется плательщиком налога/ЕСВ непосредственно, а в случаях, предусмотренных законодательством, - налоговым агентом или представителем плательщика.

Отдельным разделом в Порядке №666 указан порядок заполнения реквизита "Призначення платежу" расчетных документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, платежей, ЕСВ с использованием единого счета. Реквизит будет содержать 14 полей.

Уплату по каждому виду платежа можно оформлять как отдельным документом на перевод, так и одним документом на перевод несколько получателям средств.

В случае определения нескольких получателей средств, суммы, указанные в поле № 1 "Призначення платежу", должны отвечать общей сумме перевода по расчетному документу, а информация о налоговом номере или серии (при наличии) и номере паспорта гражданина в поле № 2 "Призначення платежу" повторяется по каждому такому получателю.

Приказ № 847 вступит в силу со дня официального опубликования.

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