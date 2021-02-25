Совет Европейского союза согласился продлить до 28 февраля 2022 года действие санкций в отношении белорусских чиновников.

Об этом в четверг, 25 февраля, информирует пресс-служба Совета.

"Совет решил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных официальных лиц за репрессии, запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов Беларуси, а также в отношении причастных к фальсификации выборов", - говорится в заявлении ЕС.

Также еврочиновники заявили, что продолжают следить за ситуацией в Беларуси и предупредили, что могут рассмотреть новые санкции "в связи с продолжающимся неуважением основных прав и свобод, репрессиями против белорусского народа и гражданского общества со стороны властей".

На данный момент под действием трех санкционных пакетов находятся 88 физических и семь юридических лиц, среди которых и президент Беларуси Александр Лукашенко. Страны ЕС обвиняют ряд белорусских чиновников насилии в отношении протестующих и фальсификации президентских выборв, прошедших 9 августа 2020 года.

Согласно решению ЕС, физлица, попавшие под санкции, не могут въезжать в страны Евросоюза, а их счета там должны быть заморожены. Также европейские компании не могут передавать деньги тем, кто включен в санкционные списки.



Ранее вице-президент Европейского парламента Никола Бир заявила, что кроме персональных санкций против представителей силовых структур Беларуси нужно ввести санкции против судей и правоохранителей республики.