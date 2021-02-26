Пожелание доброго утра и хорошего дня подарит улыбку и солнечное настроение даже в пасмурный день. Напомните о том, как вам дороги ваши друзья и близкие, отправив красочную картинку или открытку с добрым утром. Пусть день начинается с радостных мелочей.
Собрали яркие и красивые открытки с пожеланиями доброго утра и хорошего дня.
Открытки с добрым утром
Пусть утро будет добрым и радостным!
Хороший день пусть в двери постучится
И что-нибудь прекрасное случится!
Желаю утра доброго, как мама,
Пусть в жизни будет меньше драмы.
Приятного и солнечного утра! Пусть все получается!
Желаю доброго утра и продуктивного дня!
Доброе утро, скорей просыпайся!
Завтракай, пой, не спеши, улыбайся!
Пусть утро начнется с чашечки кофе и хорошего настроения.
Желаю, чтобы целый день везло всем неприятностям назло
Как утро встретишь, так и проведешь день. Пусть оно будет приятным и бодрым.
Картинки хорошего дня
Пусть утро будет таким же прекрасным, как ты!
Пусть исполняются мечты"
Что нужно мне для хорошего дня? Чтоб ты улыбнулась.
Давай забудем все обиды и будем радоваться утру.
Утро - прекрасное время, чтобы начать незабываемый день.
На старте дня желаю хорошей погоды, вкусного кофе и приятных событий.
Открытки по дням недели
Ура! Начало недели. Сколько всего интересного можно успеть!
Ты своим светом и смехом освещаешь все вокруг! Пусть день начинается с радости.
Среда - экватор недели. Желаю теплого дня.
Четверг - это почти пятница! Пусть он будет таким, как тыхочешь.
Пусть пятница будет удачной. Набирайся сил перед выходными.
Пора тебе и отдохнуть! Желаю классных выходных!
Хороших и веселых выходных! Пусть они будут удачными!