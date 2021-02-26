Пожелание доброго утра и хорошего дня подарит улыбку и солнечное настроение даже в пасмурный день. Напомните о том, как вам дороги ваши друзья и близкие, отправив красочную картинку или открытку с добрым утром. Пусть день начинается с радостных мелочей.

Собрали яркие и красивые открытки с пожеланиями доброго утра и хорошего дня.

Открытки с добрым утром

Пусть утро будет добрым и радостным!

Хороший день пусть в двери постучится

И что-нибудь прекрасное случится!

Желаю утра доброго, как мама,

Пусть в жизни будет меньше драмы.

Приятного и солнечного утра! Пусть все получается!

Желаю доброго утра и продуктивного дня!

Доброе утро, скорей просыпайся!

Завтракай, пой, не спеши, улыбайся!

Пусть утро начнется с чашечки кофе и хорошего настроения.

Желаю, чтобы целый день везло всем неприятностям назло

Как утро встретишь, так и проведешь день. Пусть оно будет приятным и бодрым.

Картинки хорошего дня

Пусть утро будет таким же прекрасным, как ты!

Пусть исполняются мечты"

Что нужно мне для хорошего дня? Чтоб ты улыбнулась.

Давай забудем все обиды и будем радоваться утру.

Утро - прекрасное время, чтобы начать незабываемый день.

На старте дня желаю хорошей погоды, вкусного кофе и приятных событий.

Открытки по дням недели

Ура! Начало недели. Сколько всего интересного можно успеть!

Ты своим светом и смехом освещаешь все вокруг! Пусть день начинается с радости.

Среда - экватор недели. Желаю теплого дня.

Четверг - это почти пятница! Пусть он будет таким, как тыхочешь.

Пусть пятница будет удачной. Набирайся сил перед выходными.

Пора тебе и отдохнуть! Желаю классных выходных!

Хороших и веселых выходных! Пусть они будут удачными!