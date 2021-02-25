Лидер партии "Голос" Кира Рудык 25 февраля заявила о переговорах с Офисом президента и партией "Слуга народа" о вхождении в правящую коалицию.

"Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились к коалиции. Время от времени на меня выходят представители или Офиса президента, или партии" Слуга народа "с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", - заявила Рудык.

Она также заявила, что "Голос" поддерживает действия власти, которые "являются правильными для страны".

Это вызвало возмущение у некоторых депутатов "Голоса".

В частности, раскритиковала лидера соей партии в Фейсбуке Соломия Бобровская.

"Меня очень удивил и заинтересовал факт переговоров председателя нашей партии "Голос" с Офисом президента. Я вообще не представляю, как "Голос" и "слуги народа" сейчас якобы договариваются о коалиции. Коалиция с кем? Будем вместе со Шкарлетом плагиатить, чтобы нас потом кнопкодавством назначали на должности? Будем вместе с Венедиктовой сажать всех, кто неудобен? Будем вместе с Бужанским впадать в истерику от языкового закона? Будем вместе со Степановым проваливать карантин? Будем сидеть с Корниенко и обсуждать, какие у нас "рабочие бабы"? Или вместе скрываться от журналистов, которые спрашивают о незадекларированном имуществе?" - написала депутат.

Между тем бывшая глава "Голоса" Юлия Клименко заявила, что в субботу пойдет на митинг в поддержку Стрененко.

"Не знаю, кто в какую коалицию собрался, а я - на митинг по Стерненко в субботу 27.02 в 12.00", - написала она в Фейсбуке.

Ранее "Страна" рассказывала, что "Голос" раскалывает еще и шоумен Сергей Притула.

Также мы сообщали, что фракция из-за приговора Стерненко начала сбор голосов за отставку Венедиктовой.