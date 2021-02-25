В Киевской области на этой неделе правоохранителями были задержаны двое мужчин, которые развращали малолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Первый случай был замечен в с. Белгородка под Киевом. В ходе следствия было установлено, что 40-летний мужчина, на улице, пользуясь отсутствием посторонних лиц, неоднократно обнажал половые органы в присутствии детей и совершал в отношении них другие развратные действия.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киево-Святошинской местной прокуратуры сообщено о подозрении жителю с. Белогородка по факту развращения малолетних (ч.2 ст.156 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Второе аналогичное преступление произошло в городе Березань Броварского района. Там сожитель бабушки развращал 5-летнюю девочку.

"По данным следствия, ребенка привезли к бабушке в гости. Пока бабушка спала в другой комнате, ее 49-летний сожитель в нетрезвом виде совершал развратные действия в отношении ее малолетней внучки", - сообщили в прокуратуре.

В данный момент оба злоумышленника задержаны. Извещены о подозрении в совершении указанных правонарушений, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. "Досудебное следствие по указанным производствам продолжается", - добавили в пресс-центре.

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