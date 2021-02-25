Кабмин одобрил изменения в Правила дорожного движения, повышающие безопасность передвижения детей в автокреслах и вводящие европейские подходы и правила перевозок.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Правила дорожного движения" Правительство одобрило 24 февраля, передает сайт правительства.

"Безопасность на дороге - это приоритет №1. Особенно, если этот вопрос касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности данных перевозок", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Одобренные изменения в ПДД:

• определяют особые требования к установлению детских удерживающих систем в транспортных средствах (например, чтобы автокресло отвечало росту ребенка);

• определяют перечень транспортных средств, относительно которых допустимы исключения нормы использования детских удерживающих систем (например, автобусы, кареты скорой, другой специализированный транспорт);

• заменяют термин "специальные средства", применяемый в действующих ПДД, на термин "детская удерживающая система".

Детская удерживающая система - оборудование, которое способно удерживать ребенка в сидячем или наклоненном положении, которая в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования ребенка, в нем находящегося, путем ограничения подвижности его тела.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада ужесточила ответственность за пьяную езду, превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Также мы писали о том, что камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию.