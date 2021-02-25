Лидеры стран Европейского союза договорились ввести сертификаты, свидетельствующие о прохождении человеком полного курса вакцинации от коронавирусной болезни. Введение этих документов в странах ЕС займет до трех месяцев.

Об этом по итогам первого дня виртуального саммита ЕС в четверг, 25 февраля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Важным пунктом (на переговорах - Ред.) было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - сказала Меркель, отметив, что начало работе над решением этого вопроса уже положено.

По ее словам, эти документы будут готовы в течение трех месяцев.

"В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации", - добавила канцлер.

Ранее мы писали о планах по введению сертификата вакцинации в ЕС, которые позволят их обладателям обходить карантинные ограничения.

Также "Страна" сообщала, что в Израиле ввели зеленые паспорта для вакцинированных от коронавируса и переболевших.

В свою очередь представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что паспорта вакцинации не следует вводить для зарубежных поездок.