С судебной реформой Зеленский выполняет требование МВФ. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля провел совещание с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и министрами. На совещании он заявил о необходимости на следующей неделе проголосовать пакет законов о судебной реформе.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.

На следующей неделе тема реформирования судебной системы будет дополнительно обсуждаться и на очередном Всеукраинском форуме "Украина 30".

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпирована и слишком шатка. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - сказал Зеленский.

Также на встрече были рассмотрены экономические законодательные инициативы: завершение голосования в парламенте пакета законопроектов по поддержке инвестиционных проектов (об "инвестиционных нянях") и инициативы в сфере экологии.

Напомним, провести судебную реформу, чтобы поставить судебную систему страны под контроль Запада, требует МВФ.

Месяц назад послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту по реформам судебной власти Украины.

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