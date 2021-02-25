Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца марта в Украину должно быть доставлено еще 1,5 млн доз вакцины от Covid-19 по государственному контракту.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"У нас по контракту 2 млн доз, это то, что должно быть поставлено в I квартале, до 31 марта. Мы ожидали 500 тысяч доз, 500 тысяч доз приехали. Это то количество, на которое нам дало разрешение на экспорт правительство Индии", - сказал министр.

Также в своем интервью Степанов рассказал, что власти стран ограничивают экспорт и Украина договаривается о разрешении на оставшиеся вакцины.

"Все правительства, что в США, что в ЕС, что в Индии, ограничивают экспорт, выдают квоты на экспорт. Сейчас уже было два моих обращения к правительству, сейчас будет обращение премьер-министра к своему коллеге, чтобы они дали нам разрешение на эти 1,5 млн", - говорит глава МОЗ.

От также рассказал, что уже поставлены 500 тысяч доз, рассчитанных на вакцинацию 250 тысяч человек. Таким образом, каждый привитый сейчас гражданин получит вторую дозу именно из этой партии, а не будет ожидать последующих. Вторая прививка должна быть сделана через 28 дней.

Помимо этого, Степанов отметил, что вакцины, произведенные в Индии, не являются генерическими (непатентованными лекарственными препаратами - Ред.).

"Генерики на вакцины не используются. Например, компания Астра Зенека имеет мощности только два не очень больших завода в Европе, и они законтрактовали 7 производственных площадок, где они производят вакцины. Это Южная Корея, Индия, в Российской Федерации они сделали площадку, в Соединенных Штатах. По всему миру", - объяснил в эфире Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МОЗ Степанов назвал побочные эффекты после прививки от коронавируса. По его словам, они похожи на те, которые могут появиться после вакцинации против гриппа: покраснение места введения вакцины, повышение температуры.

Также мы сообщали в своем материале, какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.